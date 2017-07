Inscrições para curso de Libras e Canto Coral terminam dia 30 de julho

Terminam, no dia 30 de julho, as inscrições para os cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Canto Coral, no Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras de Sobral. Os cursos são gratuitos e abertos para todos os interessados. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pelo formulário eletrônico AQUI





No curso de Libras o participante aprenderá técnicas de interpretação com aulas práticas, abordando Libras em contexto; sinais de cores, profissões, Estados, capitais, localidades e família; sinal de batismo; datilologia; dinâmicas e estágios.





O curso de Canto Coral é indicado para cantores amadores, pessoas que gostam de cantar e querem aperfeiçoar a sua voz. O participante aprenderá técnicas de aquecimento vocal, com ênfase no repertório da música popular brasileira.





As aulas terão início no dia 11 de agosto e são oferecidas 140 vagas no curso de Libras, com turmas às sextas-feiras (manhã, tarde e noite) e sábados (manhã); e 40 vagas no curso de Canto Coral, com aulas às sextas-feiras (manhã e tarde), no Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras, localizado na Rua Cel. Rangel Barbosa, 55 - Centro.





- Faça sua inscrição AQUI