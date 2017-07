INSEGURANÇA: BANDIDOS ASSALTAM CAMINHÃO DA MOAGEIRA SERRA GRANDE E LEVAM MOTORISTA COMO REFÉM

Os bandidos "pintam e bordam" na cidade de Sobral! Nossa equipe de reportagem recebeu a informação que um caminhão da empresa Moageira Serra Grande foi tomado de assaltado nas proximidades do supermercado Assai. Bandidos em um veículo abordaram o caminhão na BR 222. Os assaltantes levaram o motorista do caminhão.





O motorista foi liberado no distrito de Jaibaras. O caminhão foi abandonado na cidade de Santa Quitéria. O crime aconteceu na manhã de ontem, dia 24.



Ressalta-se que a carga que estava no baú do caminhão foi roubado.