INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta coloca boca no trombone e denuncia desperdício de dinheiro público na cidade de Sobral.

Veja na íntegra:

"Venho deixar minha indignação devido a tanto desperdício de dinheiro público em Sobral.









A prefeitura com tantas prioridades para fazer como: saúde, segurança, saneamento básico para ser feito e vai gastar com reforma de uma praça da câmara dos vereadores e que a mesma se encontra em ótimo estado de conservação.

Segue as fotos do desrespeito com o povo sobralense."