INTERNAUTA DENUNCIA ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE

"Hoje quinta-feira dia 06/07/17 por voltas das 17 hs estava na Unidade Mista de Sobral quando vi uma cena revoltante. Um paciente chegou na unidade e ficou parado em frente a porta da Emergência esperando atendimento enquanto a enfermeira responsável no plantão no momento chamada estava sentada nas cadeiras de espera assistindo o jogo de volei, a moça da recepção teve que chama-la e dizer que tinha um homem esperando e ela olhou e respondeu " eu vi, eu sei'' e falou para o paciente esperar. '' Espere ai um pouco que eu ja vou'' Agora me diga . esperar o que? ela assistir o jogo em plena emergência??? Essa é a saudê de Sobral melhorando? Não só eu como todas as outras pessoas que estavam no local inclusive funcionários ficamos observando a ação dela. Essa mesma enfermeira conhecida já pelo seu temperamento difícil e mal humor. Sempre muito ignorante e ríspida a atender ao povo. Depois de uns minutos ela levantou e atendeu o homem , ao voltar para assistir o jogo ela disse. ''Ele vem com dor a umas duas horas e eu que tenho que atender correndo." Certamente ela esta no trabalho errado, pois se for para ir numa emergência e esperar a lindeza assistir o jogo é melhor nem ir. Cade as fiscalizações Sr. Prefeito ? Esta esbanjando melhoras por ai e dentro de uma unidade de saúde tão importante um descaso desses."