INTERNAUTA DENUNCIA MOROSIDADE NO ATENDIMENTO NA AGENCIA DOS CORREIOS, NO CENTRO DE SOBRAL

Leitor denuncia a morosidade no atendimento na agência dos Correios, localizada no Centro de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Como cidadã da cidade de sobral queria mostrar minha indignação com os correios aqui do centro de Sobral, aqui ao lado do antigo fórum!

Cheguei aqui pra fazer um atendimento as 12:15 já são 13:13 meu clichê é B70 tinha 05 pessoas na minha frente e nada de atendimento ainda.









Enquanto, têm um cidadão a qual mostra a foto abaixo, que desde a hora que entrei pra ser atendida já estava!

Poderiam organizar melhor o tempo para cada atendimento









Por favor coloquem essa reclamação ao blog.









Pois fiquei altamente indignada com isso.

Todos nós cidadãos têm nossos afazeres e enquanto só uma pessoa ocupa grande tempo nós ficamos aqui horas e horas esperando desocuparem."