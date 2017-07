Ivo esquece alianças com Lula e cobra mea culpa de petistas: síndrome do avestruz

Ciro e Cid ocuparam ministérios no governo petista, mas clã tenta apagar passado para defender candidatura do irmão.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), usou as redes sociais, nesta quinta-feira (13) para reforçar a teoria do irmão Ciro Gomes (PDT), culpando o ex-presidente Lula (PT), condenado ontem a nove anos e seis meses no caso do tríplex, pela atual situação política brasileira ao “prestigiar a alta bandidagem brasileira” e colocar “[o presidente Michel] Temer no lugar onde está”.





Ivo afirma ainda que “petistas e afins” sofrem da “síndrome do avestruz” e cobrou dos aliados de Lula um “mea culpa”. O prefeito de Sobral e seus irmãos, Ciro e Cid Gomes (PDT), foram aliados do governo petista, tendo Cid ocupado o Ministério da Educação do Governo Dilma Rousseff (PT), e Ciro o Ministério da Integração na gestão de Lula.

Via Cearanews7