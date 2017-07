Ivo usa Facebook para dar resposta desaforada à pergunta de internauta sobre blitz

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), usou a internet e respondeu uma internauta que usou o Facebook para protestar contra as blitzes diárias feitas no município. A população acredita que é só mais uma forma de arrecadar dinheiro, sem trazer proveito efetivo para a cidade.





Enquanto a criminalidade toma conta das ruas, Ivo fecha o cerco para multar os sobralenses. Ao ser perguntado se participaria de uma manifestação contra as blitzes, o prefeito respondeu com a ironia: “Vão fazer protesto até 31/12//2020 e não vai adiantar nada. Só gastar gasolina e poluir a atmosfera com CO2”.

Fonte: Cearanews7