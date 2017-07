Internauta denuncia o abandono em que se encontra a Praça do Sítio São Francisco, no distrito de Jordão, em Sobral.





Há anos que a praça não é revitalizada e a sujeira toma de conta do local. As informações dão conta que a limpeza pública deixa muito a desejar.





A população solicita da Prefeitura de Sobral uma maior atenção para com a praça e para com a população do Sítio São Francisco.