Jovem é morta na frente da irmã, em praça pública

Dois homens teriam chegado ao local, se aproximado da vítima e disparado diversas vezes contra ela. Há poucos dias, o namorado de Dalviane também foi morto.

Uma jovem de 21 anos de idade, identificada como Maria Dalviane de Sousa Barros, foi morta na tarde deste sábado (15), na Praça do Conjunto São Miguel, no município de Caucaia. A vítima estava em companhia da irmã quando foi surpreendida por dois homens armados.





De acordo com a Polícia Militar, a dupla chegou a pé, se aproximou de Dalviane e já efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a jovem. Dalviane morreu ainda no local e com múltiplas lesões. Testemunhas contam que a irmã da vítima ainda terria corrido para pedir ajuda.





Ainda conforme a PM, recentemente, o namorado de Dalviane foi assassinato. Ele teria envolvimento com tráfico de drogas e foi morto em uma disputa de território entre gangues rivais. Os policiais acreditam que a morte da jovem esteja ligada a uma vingança continuada.





Populares que presenciaram a ação contaram aos policiais que dupla responsável por matar Maria Dalviane fugiu do local crime em direção a um beco que dá acesso ao prédio do antigo Frifort, no limite entre Caucaia e Fortaleza.