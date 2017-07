LAMENTÁVEL: JOVEM MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TAPERUABA

Um acidente grave envolvendo uma moto Biz e um microônibus foi registrado no início da noite de ontem (14), na CE-362, nas proximidades do Auto Posto São José.





Segundo informações de populares, uma Moto Biz conduzida pela jovem identificada por Arinete, trafegava sentido Vassouras quando sobrou em uma curva e acabou colidindo com um microonibus que trafegava sentido Taperuaba. A jovem foi atendida pelos profissionais do CSF do distrito e encaminhada para Sobral em estado grave, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito.





Com informações de Taperuaba Notícias e Olivando Alves