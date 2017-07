Litro da gasolina no Ceará chega a R$ 4,70, diz ANP

O litro de gasolina no Ceará já é vendido até R$ 4,70, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (31) pela Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP). O preço mais caro do estado é registrado em um posto da cidade de Morada Nova. Em Fortaleza, o produto pode ser adquirido a partir de R$ 3,82 e tem o preço médio de R$ 3,97.





Os preços foram coletados pela agência entre 23 e 29 de julho, em 72 postos de combustível de Fortaleza e em 203 unidades em todo o Ceará. Na consulta da agência, o posto com o preço mais baixo é o Sol Nascente, na Avenida Francisco Sá; nesta segunda, o litro é vendido na mesma unidade a R$ 3,82.





O preço médio do combustível no estado subiu R$ 0,29 duas semanas após o Governo Federal anunciar o aumento do Pis/Cofins para o produto. Os preços mais baixos de todo o estado são em Maracanaú, com o litro a R$ 3,47; e em Juazeiro do Norte, R$ 3,54. Nestas cidades, as unidades ainda mantêm estoque do produto antes da revisão dos impostos.