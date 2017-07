MAIS UMA MULHER É ASSASSINADA NO CEARÁ!

Uma mulher morreu depois de ser atingida com um tiro na testa no bairro Passaré, em Fortaleza. A ação criminosa ocorreu no início da manhã de sábado (22), na Rua Pedro Veríssimo.





A polícia informou que dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram na vítima. A mulher, que não foi identificada, chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu antes de chegar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).





Ainda segundo a PM, a mulher tinha envolvimento com o tráfico. Ninguém foi preso.





Matéria do portal Cnews