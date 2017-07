MANÍACO EM SOBRAL: MULHER DE DENTISTA SOFRE TENTATIVA DE ESTUPRO

Um caso de tentativa de estupro foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (19). A vítima foi uma senhora esposa de um dentista, que reside no bairro Domingos Olímpio, a mesma relatou em depoimento na polícia civil que estava saindo da academia, quando foi abordada por um indivíduo de cor moreno, usando calça jeans, camisa polo de cor verde numa moto vermelha, o qual parou a moto duas casas após a casa da vítima e fingiu que ia abrir o portão do vizinho, ocasião em que se virou para a vítima e de forma violenta a segurou pelo pescoço e pediu seu celular, como a mulher falou que não tinha, o bandido a arrastou para um terreno baldio nas proximidades da casa da denunciante. O bandido a jogou no chão e passou a agredí-la por varias vezes com uma pedra em sua cabeça. Desesperada a vítima pediu para não se morta, pois ela tinha dois filhos para criar e o bandido pedia para a vítima parar de gritar e continuava lhe enforcando até a vítima desfalecer. Isso ocorreu por quatro vezes, a vítima conta ainda que o maníaco pedia para ela tirar a roupa e a mesma continuava tentando se defender, até aparecer uns trabalhadores de uma obra e o bandido conseguiu deixar a mulher fugiu. A vítima compareceu a Delegacia de Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência e faz um apelo as autoridades da segurança pública, solicitou providências para que outros casos não venham a acontecer.





Com informações de Sobral na Midia