Mega Sena acumula e pode pagar mais de R$ 100 milhões no próximo sorteio

Esta é a décima vez consecutiva que o prêmio acumula.



Ninguém acerta! Mais uma vez o cobiçado prêmio da Mega Sena acumula e desta vez pode chegar a R$ 105 milhões no próximo sorteio, que será sábado, 29, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.



No último sorterio nesta quarta-feira, 26, em Rio Branco, no Acre, os números foram:

09, 21, 36, 38, 52 e 53.



De acordo com a Caixa, cerca de 180 apostadores levaram a quina e vão embolsar a quantia de R$ 39.521,60 cada um. Na quadra, foram 13.017 apostas e cada um levará R$ 780,72. cada.



A aposta mínima, de 6 números custa R$ 3,50 e os sorteios ocorrem duas vezes por semana, sempre às quartas e sábados.