Morre em Fortaleza o ex-secretário de Segurança Pública Edgar Fuques

Aos 76 anos de idade, faleceu no começo da manhã desta terça-feira (11), o ex-secretário da Segurança Pública do Estado do Ceará, delegado federal aposentado, Edgar Fuques. Ele estava internado desde o último sábado (8) em um hospital particular, em Fortaleza, em conseqüência de problemas cardíacos. No domingo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e o quadro clínico piorou.





Por volta das 5h30 desta terça-feira, Edgar Fuques faleceu. O corpo dele deverá ser velado, a partir do meio-dia, na Funerária Ternura (Rua Padre Valdevino), onde será realizada a missa de corpo presente às 16 horas. O sepultamento está previsto para 17h30, no Parque da Paz.





Edgar Fuques exerceu o cargo de secretário da Segurança Pública do Estado do Ceará entre os anos de 1995 e 1997, no governo de Tasso Jereissati, sendo responsável pela reestruturação no órgão e, na sua gestão, comandou várias operações de combate ao crime. Ele substituiu o delegado de Polícia Civil, Francisco Quntino Farias, em 1995; e foi sucedido no cargo pelo general do Exército, Cândido Vargas Freire (em 1997).





Fuques foi o terceiro delegado da Polícia Federal a exercer o cargo de secretário da Segurança Pública do Ceará. Antes dele, ocuparam a função, Renato Torrano (1987) e o atual vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Bing Torgan (1988 a 1990).





Conselho





Depois de Fuques, outros cinco delegados da PF se sucederam no cargo. São eles: Wilson Nascimento (2003 a 2005), Roberto Monteiro (2007 a 2010), Servilho de Paiva (2013 a 2014), Delci Teixeira (2015 a 2016) e, atualmente, André Costa (2017).





Edgar Fuques foi nomeado pelo prefeito Roberto Cláudio chefe da Guarda Municipal de Fortaleza em 1º de janeiro deste ano. Em agosto próximo, ele iria compor o recém-criado Conselho Municipal de Proteção Urbana de Fortaleza, que será comandado por Moroni e terá a missão de otimizar a Segurança Pública da Capital.