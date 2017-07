Morre o chanceler Airton Vidal Queiroz

A sua atuação marcante ocorre na Unifor, eleita a melhor universidade particular do N/NE.

O chanceler da Universidade de Fortaleza (Unifor), Airton José Vidal Queiroz, faleceu às 23h30min do último domingo (2), aos 70 anos, em Fortaleza. Seu corpo foi cremado. Viúvo de Celina Leal Queiroz, deixa dois filhos, Patrícia Queiroz de Castro e Edson Queiroz Neto, e seis netos.





Airton Queiroz assumiu a direção executiva do Grupo Edson Queiroz (GEQ) aos 36 anos, em 1982, após a morte prematura de seu pai, o industrial Edson Queiroz. Com o apoio de sua mãe, D. Yolanda Queiroz, ele consolidou e multiplicou os negócios do conglomerado empresarial fundado pelo pai, um dos 100 maiores grupos do País. Suas empresas atuam em diversas áreas, como energia, alimentos, eletrodomésticos, educação e comunicação.





Durante a sua gestão à frente do grupo, Airton Queiroz deu continuidade ao legado empreendedor do pai. Sob o comando do chanceler, o GEQ abriu mais empresas e passou a atuar em novos mercados, o que inclui a exportação de produtos para outros países.





A sua atuação marcante ocorre na Universidade de Fortaleza (Unifor), eleita a melhor universidade particular do Norte/Nordeste. Tinha uma preocupação muito grande com a educação superior e foi um difusor cultural e amante das artes.





