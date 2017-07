MOSES RODRIGUES É O DEPUTADO FEDERAL CEARENSE MAIS ATUANTE

Confira sua mensagem de agradecimento:



"Quero compartilhar com vocês essa conquista que não é somente minha, mas de todos que caminham comigo nesta atuação parlamentar. Hoje, fui eleito o Deputado Federal mais atuante do Estado do Ceará, segundo o ranking do site Políticos.org



Quero agradecer a todos pela confiança e confirmar meu compromisso em lutar por um Estado mais justo, de oportunidades e de progresso.



Obrigado a todos!"



