Grande corrida de motocross acontecerá no domingo, dia 23, na cidade de Camocim. O evento será realizado no circuito do Paulo, próximo a Chácara Lago Seco. As corridas começarão a partir das 13h.





Premiação do 1º ao 5º colocado.





Categoria:





- Pop

- Iniciante

- 125cc a 200cc

- Força livre nacional



Organização Paulo Preparações - Contato: (88) 9 9456.3360