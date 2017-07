MOTORISTA DA HILUX QUE MATOU DOIS IRMÃOS EM ACIDENTE NA ESTRADA DE MASSAPÊ FUGIU DO LOCAL

A Polícia já conseguiu identificar o motorista da Hilux que atropelou e matou de maneira violenta dois irmãos na estrada de Massapê (CE 362). Os irmãos Francisco Erlin Carneiro, 39 anos e Ricardo Ribeiro Carneiro, 21 anos, ambos residiam no bairro Parque Silvana, em Sobral, foram atropelados de maneira violenta por uma caminhonete modelo Hilux de placas HXR-1314, inscrição de Sobral, que estava sendo conduzida pelo motorista identificado por Dedé Torres, dono da empresa J. Box, situada na cidade de Sobral.





As vítimas ocupavam uma moto modelo XR 200, placa HXF-4319, procedente de Massapê, onde haviam participado de uma festa Junina. O acidente ocorreu por volta das 06h da manhã, nas proximidades do Parque de Exposições de Sobral.





De acordo com as informações preliminares, a Hilux pegou a motocicleta na traseira, saindo arrastando em direção a uma ribanceira, provocando a morte imediata dos ocupantes da motocicleta.





Os corpos dos irmãos ficaram totalmente mutilados, tendo a cabeça e pernas ficado separados do corpo.





O motorista da Hilux, após o sinistro, fugiu do local e até agora não se apresentou a polícia para prestar depoimento. A perícia forense esteve no local onde foram adotadas as providências. Os corpos foram recolhidos para o MIL de Sobral.





O motorista da HILLUX, conhecido por Dedé, deverá se apresentar na polícia para apresentar sua versão, porém vai responder por homicídio culposo.





Um dos irmãos foi identificado por Francisco Herlin Carneiro (39 anos), era músico e cantava nas noites em bares desta cidade, por sinal, na noite anterior a tragédia, havia se apresentado em um restaurante da cidade e após o show seguiu para Massapê e, quando retorna para sua casa na companhia de seu irmão Ricardo Ribeiro Carneiro (20 anos), foram violentamente atropelados e mortos de maneira trágica.