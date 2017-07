MULHER É AGREDIDA DURANTE A FESTA DO WESLEY SAFADÃO, EM SOBRAL

A Polícia registrou na madrugada desta quarta-feira, dia 5, uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher em frente o clube Coqueiros, durante a festa do Wesley Safadão.





A lesão aconteceu do lado de fora de clube. Um homem identificado por Samuel da Silva Araújo, 24 anos, residente no distrito de Jordão, apresentava sintomas de embriaguez e sem nenhuma discussão agrediu uma mulher com vários chutes na cara. A vítima sofreu lesões na boca e teve o aparelho ortodôntico quebrado.





A Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão do acusado em flagrante e o conduziu à Delegacia 24 horas, para a lavratura do procedimento cabível.

Vítima

Acusado: Samuel da Silva Araújo

Fonte: Sobral 24 horas