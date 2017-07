MULHER É ASSASSINADA A GOLPES DE FACA NA CIDADE DE FORQULHA

Uma jovem identificada por Maria Marli, 21 anos, foi assassinada com vários golpes de faca na cidade de Forquilha. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 20. A Polícia já tem o nome do acusado do homicídio.





Viaturas da Polícia Militar estão realizando diligências na tentativa de prende o assassino.





Um equipe da Perícia forense esteve no local do crime, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML de Sobral.





Mais detalhes a qualquer momento.