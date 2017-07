Mulher é presa ao tentar entrar em presídio com drogas nas partes íntimas em Sobral

As drogas seriam entregues ao marido que está preso na cadeia pública de Sobral.

A mulher de nome Lorena Maria da Silva, foi presa em flagrante, tentando entrar com drogas (maconha , cocaína , rivotril) e fones de ouvido, chips e cartão de memória, tudo isso escondido no interior de seu corpo, em suas partes íntimas. Lorena foi presa em flagrante por agentes penitenciários plantonista da CP Sobral pelo crime de tráfico ilícito de drogas e atuada no artigo 33 e 40 da lei de entorpecentes. A acusada se encontra recolhida na cadeia pública de Sobral, onde se encontra à disposição da justiça .





O crime não compensa e por mais que outras vezes tenham dado certo, hoje ela não teve a mesma sorte.





A prisão aconteceu na manhã deste domingo, por volta das 10h.





Fonte: Sobral 24 horas