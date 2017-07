JOVEM DE SANTANA DO ACARAÚ FOI PRESA PRATICANDO ASSALTO EM SOBRAL

No final da tarde de ontem (18.07), uma composição da Polícia Militar presenciou um tumulto no centro da cidade, precisamente nas proximidades dos Correios. Ao chegarem no local, foi constatado que se tratava de um assalto frustrado pelo o esposo da vítima. Duas jovens da cidade de Santana do Acaraú abordaram uma senhora e tomaram seu celular de assalto. Mas, o esposo da vítima perseguiu as acusadas e tomou o telefone de propriedade de sua companheira. A polícia foi acionada e conduziu as jovens para a Delegacia Regional de Polícia Civil para ser lavrado o auto de flagrante delito. Apenas uma das envolvidas foi reconhecida pala vítima e enquadrada no Art. 157 (roubo), a mesma foi identificada apenas por Lívia, 18 anos, residente na localidade de Rio das Garças, em Santana de Acaraú. Lívia teve passagem pela a justiça quando ainda menor por lesão corporal.





Os PMs que efetuaram a prisão foram: Sargento Vasconcelos, Tenente Sousa e Soldado Henrique.