Nos pênaltis, Guarany de Sobral elimina Sousa e está nas oitavas da Série D

No tempo normal, Cacique do Vale devolve placar de 3 a 1 sobre o Sousa. Com isso, decisão vai para os pênaltis, vencidos pelos donos da casa: 4 a 3.

O Guarany de Sobral superou as adversidades de dois jogos contra o Sousa e conseguiu a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Diante do time paraibano, o Cacique do Vale ganhou no tempo normal, por 3 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Na partida realizada na tarde deste domingo (16), no Estádio do Junco, Léo Paraíba marcou duas vezes e Monga fez o terceiro para o Bugre. Isaías descontou. Nos pênaltis, os donos da casa fizeram 4 a 3 e avançaram de fase.





Detalhe é que a partida começou com quase meia hora de atraso porque não tinha ambulância no estádio devidamente equipada. Com isso, os dois times, já em campo, tiveram que ficar esperando que o veículo chegasse ao estádio. Com isso, a partida começou praticamente às 16h30, quando deveria ter sido iniciada às 16 horas.





Com o resultado, o Guarany de Sobral passa às oitavas da Série D e vai enfrentar a equipe do Globo-RN, que eliminou o Parnahyba. Já o Sousa encerra as atividades profissionais em 2017, com a eliminação na 4ª divisão brasileira.









Bola rolando





No primeiro tempo, logo que a bola rolou, o Sousa tentou abrir o marcador. Não conseguiu e logo recebeu a resposta do Guarany de Sobral, que começou a dar as cartas em campo. Aos poucos, os donos da casa foram crescendo. O resultado disso é que, aos oito minutos, Léo Paraíba cobrou falta rasteira e forte e abriu o marcador no Estádio do Junco.





Daí, então, o time do Sousa começou a tentar valorizar mais a posse de bola. E, novamente, houve uma reviravolta na partida. Desta vez, foi a equipe paraibana que foi dominando as ações, por mais que o Guarasol ainda criasse suas jogadas de ataque. As finalizações do Dinossauro eram mais efetivas. E o empate veio aos 28 minutos, depois de um bate-rebate na área cearense. Isaías aproveitou o cochilo da defesa e mandou para as redes.





Na etapa final, só deu Guarasol. Primeiro, desordenadamente. Os jogadores iam para cima da defesa do Sousa sem nenhuma tática. No entanto, quando o técnico Sérgio China fez suas alterações, o Cacique do Vale cresceu de vez sobre o Dinossauro e dominou todas as ações. Aos 25 minutos, Léo Paraíba fez o segundo gol em um chutaço de fora da área, após sobra de bola. Naquele momento, o time paraibano tentava administrar o resultado a seu favor. Mas não conseguiu porque Monga marcou o terceiro gol, aos 43, jogando toda a responsabilidade para os visitantes, que não conseguiram reagir. No final, a decisão foi para os pênaltis.





Nas cobranças, uma disputa tão acirrada quanto no tempo normal das duas partidas. Mas, no Estádio do Junco, o Guarany de Sobral levou vantagem e só perdeu um dos cinco pênaltis cobrados. Do outro lado, foram dois perdidos pelo Sousa e a classificação garantida para o Guarasol por 4 a 3.