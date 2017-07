Leitor enviar nota de agradecimento. Veja na íntegra:

"Boa noite!





Olá, meu nome é Aurélio Lopes, sou morador do bairro Sinhá Sabóia há mais de vinte anos.









Sempre que tenho oportunidade, faço reclamações para os gestores municipais, e como diz o ditado "dai a César o que é de César", venho parabenizar aos gestores pelo excelente trabalho de limpeza, asfaltamento e entrega de creche e PSF.









Sempre vejo nos blogues as pessoas fazendo críticas ao trabalho do prefeito, eu também faço, mas venho desta vez elogiar e agradecer pelos cuidados para com o nosso bairro.









Obrigado prefeito pelo excelente trabalho."