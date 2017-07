NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Sobral esclarece que a Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos - SECOMP adquiriu, por meio do Pregão Presencial nº 023/2017, realizado no último dia 10 de abril, dentre outros itens, 20 roçadeiras profissionais pelo valor unitário de R$ 2.095,00 cada, cujo total perfez a quantia de R$ 41.900,00, conforme registrado no endereço eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM. As informações então constantes no Portal da Transparência do Município de Sobral, especialmente onde consta como sendo o valor total da licitação a quantia de R$ 852.275,00, foram resultados de equívocos durante a digitação dos dados, cuja correção já está sendo habilmente providenciada. Sobre maiores detalhes da própria licitação em si (Pregão Presencial nº 023/2017), a consulta pode ser realizada via sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Município - TCM.









Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral