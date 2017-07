NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria Municipal da Saúde esclarece que o profissional que estava agendado para fazer as ultrassonografias no Centro de Saúde da Família (CSF) do bairro Terrenos Novos apresentou problema de saúde e por este motivo não pode comparecer à unidade. A Secretaria esclarece, ainda, que não se tratava de consultas e sim de ultrassonografias de rotina, que foram reagendadas para outro dia, sem prejuízo para as gestantes.





Visando facilitar o acesso dos usuários aos exames complementares, laboratoriais e de imagens, a Estratégia Saúde da Família de Sobral oferta a realização de ultrassonografia nas unidades básicas e para este serviço estão contratados dois médicos especialistas. A Estratégia Saúde da Família também realiza o acompanhamento das gestantes como prioridade, garantindo as consultas e exames de qualidade durante a gravidez. A mortalidade infantil de Sobral está em queda, se comparado ao primeiro semestre do ano passado. Atualmente, a taxa de mortalidade em Sobral é de 7,4, a menor do norte e do nordeste, e uma das menores do país.