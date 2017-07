O Centro de Controle de Zoonoses está realizando campanha de adoção de cães e gatos

Os animais saudáveis recolhidos na ação realizada pela Prefeitura de Sobral no mercado público foram levados para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para serem reabilitados e preparados para adoção. O recolhimento desses animais ocorreu pelo fato do mercado ser um local de comercialização de alimentos e que precisa de todo um rigor sanitário.





“Normalmente não recebemos animais saudáveis para reabilitação e adoção, porém por conta dessa ação que ocorreu no mercado, recebemos esses animais que já passaram por uma avaliação médica, onde os saudáveis estão habilitados a conseguirem um lar”, afirmou a responsável técnica do CCZ, Amanda Albuquerque.





A responsável técnica afirma ainda que todos os animais que se encontram na unidade de saúde púnblica para adoção serão castrados de forma gratuita. “Estamos garantindo que todo animal que for adotado aqui no CCZ, já saia com a documentação que garanta sua castração, além de sair vacinado contra a raiva”, afirmou.





Quem tiver interesse em adotar um animal de estimação (cão ou gato), basta ir no Centro de Controle de Zoonoses, munido do RG e comprovante de endereço. No ato da adoção a equipe do CCZ conversará com os novos responsáveis dos animais sobre os cuidados necessários para se ter um animal doméstico.









Serviço

Centro de Controle de Zoonoses

Rua: Filandia, S/N – Parque Silvana II

Contato: (88) 3611 2219