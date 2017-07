O INTA agora é Centro Universitário

A transformação para Centro Universitário acontece a menos de um mês da Instituição completar 18 anos de fundação. Com a mudança para Centro Universitário, a Instituição de Ensino Superior (IES) passa a se chamar UNINTA.





Nesta quarta-feira (12), o Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União a Portaria 831, que credencia como Centro Universitário o Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA. Com a mudança para Centro Universitário, a Instituição de Ensino Superior (IES) passa a se chamar UNINTA, ganhando mais autonomia para criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior.





A transformação para Centro Universitário acontece a menos de um mês da Instituição completar 18 anos de fundação. O credenciamento foi solicitado no ano de 2015, sob o protocolo 201507726. Para o Reitor do Centro Universitário, Oscar Rodrigues Junior, essa evolução marca a história da educação superior no Estado do Ceará. “Hoje a história da educação superior de Sobral ganha um novo capítulo e se fortalece como um dos maiores polos do Estado. Desde 1999 buscamos, com dedicação e compromisso com a sociedade, promover ensino superior de excelência, por isso alcançamos ao longo da nossa história valiosas conquistas”, destaca.





Para credenciar a instituição como Centro Universitário, o Ministério da Educação avalia aspectos importantes como: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas de Gestão, Políticas Acadêmicas e Infraestrutura Física.





Durante a visita, os avaliadores teceram elogios ao Campus da IES, e a maior parte das áreas avaliadas recebeu o conceito máximo como laboratórios, bibliotecas, práticas de ensino e aprendizagem, infraestrutura e projetos permanentes de responsabilidade social desenvolvidos por especialistas, professores e estudantes: Laços de Família, INTA na Comunidade, NAPI e Clínica de Psicopedagogia. Projetos que também deram às Faculdades INTA o Selo de Instituição Socialmente Responsável.





De acordo com o MEC, centros universitários são instituições de ensino superior pluricurriculares, que abrangem uma ou mais áreas do conhecimento, e que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar.









SOBRE O CENTRO UNIVERSITÁRIO





O Instituto Superior de Teologia Aplicada (Faculdades INTA) foi criado no dia 09 de agosto de 1999. O primeiro curso ofertado foi o de Teologia. Atualmente, oferece 19 cursos de graduação, na modalidade presencial, mais três cursos em educação a distância, 130 cursos de pós-graduação e dois Mestrados na área de saúde, possuindo aproximadamente seis mil estudantes.





Entre as instituições de ensino superior, o INTA é destaque com nota 04 (em uma escala que vai de 0-5) no Índice Geral de Cursos (IGC) e no Conceito Institucional (CI), ultrapassando faculdades, centros universitários e universidades conceituadas.