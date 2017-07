Ônibus que transportava o time do Sousa-PB é apedrejado em Sobral

A madrugada deste domingo (16), horas antes do jogo decisivo entre Guarany de Sobral e Sousa de Paraíba, foi de transtorno para a comissão técnica e jogadores do clube paraibano.





De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Regional de Sobral, o ônibus que transportava o time estava estacionado em um posto de gasolina próximo ao hotel onde os jogadores e comissão técnica descansavam, no bairro Dom Expedito, quando por volta das 01h30, receberam um telefone da recepção do hotel. De acordo com o motorista do veículo, haviam torcedores do Guarany jogando pedras no ônibus.

A Polícia Militar foi acionada e constatou vários danos no veículo. Ninguém ficou ferido. Os responsáveis ainda não foram identificados. A diretoria do Guarany Sporting Club não se pronunciou sobre o assunto.

O jogo entre Guarany de Sobral e Sousa-PB acontece na tarde deste domingo, às 16 horas, no Estádio do Junco. A partida decisiva é válida pela série D do Campeonato brasileiro.

Com informações do Sobral Portal de Notícias