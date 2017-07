Operação da Polícia Civil e MP prende traficante chefe do PCC no Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) anunciou, agora há pouco, a prisão de um bandido considerado pelas autoridades policiais como um dos mais perigosos traficantes de drogas com atuação em Fortaleza. Trata-se de Francisco Miguel Sales da Silva, conhecido como “Miguel Oião”, chefe local de uma facção criminosa com atuação nacional, acusado também de ordenar ataques contra unidades policiais e suspeito de planejar a morte de agentes penitenciários.

"MIguel Oião" estava sendo caçado no Ceará e acabou preso na manhã desta sexta-feira

A prisão do bandido decorreu de uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (21) pela Polícia Civil após investigações realizadas com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, através de sua Inteligência e da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Contra o criminoso havia um mandado de prisão preventiva em aberto.





Buscas continuam





“Oião” é considerado como um dos mais influentes traficantes de drogas do Ceará. A ação deflagrada é fruto de uma intensa investigação integrada entre as duas instituições. Com o traficante foi apreendida uma pistola calibre 380 e documentos falsos. As diligências em outros endereços do traficante ainda estão em curso.





Segundo o Ministério Público, o bandido já havia sido preso anteriormente por tráfico e foi apontado, na ocasião, como mandante de ataques a Delegacias de Polícia e viaturas. Mais recentemente, a investigação do Ministério Público do Estado do Ceará apontou que ele planejava executar agentes penitenciários da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus).