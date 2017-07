OPORTUNIDADE: Canadá oferece 216 vagas para brasileiros com salários de até R$ 19 mil

Empresa pagará todos os custos com visto e hospedagem para quem aceitar a vaga de emprego na cidade de Quebec, no Canadá.





As vagas são para a área de informática e usinagem e as inscrições devem ser feitas até dia 13 de agosto no site oficial do governo local.





Os salários para a área de TI variam entre 77 mil e 95 mil dólares canadenses por ano, algo em torno de R$ 194 mil a R$ 234 mil. Já pra quem se interessa em trabalhar na área de usinagem, os valores ficam entre 45 mil e 65 mil dólares canadenses por ano, cerca de R$ 113 a R$ 163 mil





Para participar da seleção o interessando deve enviar seu currículo através da plataforma online , sem custos.