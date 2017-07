Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras divulga lista de confirmação de matrículas

Foi divulgada nesta terça-feira (25), a lista dos estudantes que renovaram a matrícula nos cursos de Inglês e Espanhol no Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras. O período de ajuste dos horários de aula deverá ser feito no Palácio de Ciência de Línguas, até o dia 28 de agosto, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.





A listagem dos alunos novatos será divulgada no dia 4 de agosto no blog da Secretaria da Educação de Sobral (http://seducsobral.blogspot.com.br). As aulas terão início no dia 8 de agosto. O teste de nível oferece 450 vagas para os cursos de Inglês (334 vagas) e Espanhol (116 vagas) e a prova será realizada no dia 5 de agosto, às 9h e às 15h.





Fundado há 17 anos, o Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras é vinculado à Secretaria da Educação de Sobral e atende cerca de 2 mil alunos nas turmas de Inglês, Espanhol e Informática, por semestre, além de dispor de laboratórios de biologia, química e física para aulas práticas das escolas municipais de Sobral. Mais de 55 mil jovens já foram beneficiados pelos diversos cursos ofertados pelo equipamento, que funciona das 7h às 21h30, localizado na Rua Coronel Rangel Barbosa, 55 - Centro.





- Matrículas renovadas em Inglês - LINK





- Matrículas renovadas em Espanhol - LINK