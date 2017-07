PÊNALTIS: VEJA OS GOLS DA VITÓRIA DO GUARANY DE SOBRAL SOBRE O SOUSA/PB

O Guarany de Sobral superou as adversidades de dois jogos contra o Sousa e conseguiu a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Diante do time paraibano, o Cacique do Vale ganhou no tempo normal, por 3 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Na partida realizada na tarde deste domingo (16), no Estádio do Junco, Léo Paraíba marcou duas vezes e Monga fez o terceiro para o Bugre. Isaías descontou. Nos pênaltis, os donos da casa fizeram 4 a 3 e avançaram de fase.





Confira os gols de pênalti: