Um poste da rede de iluminação pública está com fios de energia elétrica expostos na via pública, pondo em risco a vida dos transeuntes e principalmente de crianças. O poste fica localizado na rua Padre Ibiapina, nas proximidades da oficina do João Mendes.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter