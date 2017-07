PMs são baleados em tentativa de assalto; um está em estado grave

Policiais estavam de folga em um carro quando foram surpreendidos pelos criminosos que disparam após reação das vítimas.

Dois policias militares foram baleados durante uma tentativa de assalto na avenida Perimetral, no bairro Henrique Jorge, no início da tarde deste sábado (1º). Um foi atingido na nuca e está em estado grave, já o outro foi atingido de raspão e não corre risco de morte.





De acordo com o presidente Associação dos Profissionais da Segurança (APS), sargento Reginauro Sousa, os PMs estavam em um carro com duas outras pessoas quando foram abordados por dois suspeitos que anunciaram um assalto.





Na ocasião, houve reação dos policiais, porém os criminosos disparam contra as vítimas, que foram identificadas apenas como soldado Monteiro e cabo Ferreira. Ambos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Autran Nunes, mas o cabo, que está em estado grave, foi levado para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro.





Até o momento nenhum dos suspeitos foi preso. Policiais estão em diligência para tentar prender os criminosos.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto ilustrativa