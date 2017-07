Polícia Civil apreende mais de 80 kg de maconha e armas de fogo

Quatro pessoas foram presas durante a ação, na praia do Icaraí, em Caucaia.

Uma megaoperação realizada pela Polícia Civil no último domingo (9), em Caucaia, resultou na apreensão de mais de 80 quilos de maconha e de quatro armas de fogo.





O material estava com um grupo vindo do Rio Grande do Norte, que planejava atacar instituições financeiras no Ceará. Além das apreensões, quatro pessoas foram presas e levadas até a Delegacia de Roubos e Furtos, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.





Foram presos: Francisco Magno da Silva, que seria o líder do bando; Leomar Xavier Costa; Lívio Luís de Araújo Silva e Gabriel Alves Girão. Ao todo, foram apreendidos 82 quilos de maconha, três pistolas e uma arma de grosso calibre.