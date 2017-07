Polícia Civil "estoura" bingos de luxo na Aldeota e prende 65 pessoas em flagrante

Segundo as autoridades responsáveis pela operação, o lucro diário dos donos era de aproximadamente R$ 600 mil. Um dos bingos faturava R$ 3 milhões por mês.

Cerca de 65 pessoas foram detidas e encaminhadas ao plantão do 2º DP (Aldeota), na noite desta sexta-feira (7), após a Polícia Civil “estourar” duas casas que serviam de bingos clandestinos em plena Aldeota, na zona nobre de Fortaleza. As residências de luxo foram invadidas por inspetores e delegados da Delegacia de Repressão às Ações do Crime Organizado (Draco). Um deles faturava cerca de R$ 3 milhões por mês, conforme a investigação, e o lucro diário chegava a R$ 600 mil.





Os dois bingos funcionavam de forma disfarçada e eram abertos praticamente 24 horas. Um deles foi montado em uma residência na Rua Fiúza da Ponte. O outro, na Rua Thomaz Pompeu. Para chegar aos endereços, a Polícia Civil iniciou investigações sigilosas a partir de denúncias anônimas. Os policiais cercaram rapidamente e de forma simultânea os dois bingos e impediram que houvesse fuga. Os apostadores e as pessoas que trabalhavam nos dois locais foram encaminhadas à DP onde foram lavrados procedimentos.





Perícia





Ainda de acordo com a Polícia, nos dois locais foram apreendidas 150 máquinas de vídeo bingos. Os equipamentos eram alterados para que os apostadores perdessem, gerando altos lucros para as duas casas de jogos. Os nomes dos proprietários não foram divulgados e são mantidos em sigilo para não atrapalhar as investigações.





Com os depoimentos tomados dos apostadores e dos funcionários da casa, a Polícia acredita que pode estar diante de uma organização criminosa interestadual que atua neste ramo de bingos eletrônicos ilegais.





Os equipamentos de apostas foram apreendidos e passarão por uma perícia nos próximos dias para que a Polícia constate em laudos a falcatrua.





