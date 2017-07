Polícia deflagra megaoperação em Senador Pompeu para o combate à criminalidade

A população de Senador Pompeu, Município situado no Sertão Central do Ceará (a 273Km de Fortaleza), acordou nesta sexta-feira (14), com a presença de dezenas de policiais civis e militares, além de muitas viaturas. Era o início de uma megaoperação de combate à criminalidade, desencadeada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Equipes do Batalhão de Divisas, Comando Tático Rural (Cotar), Batalhão Raio, Força Tática de Apoio (FTA), Delegacias Regionais e Municipais da Polícia Civil e outras forças de Segurança da região, além de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), foram mobilizadas desde o início da madrugada para uma varredura na cidade de Senador Pompeu e em várias localidades da zona rural.





O objetivo é uma ação repressiva ao crime naquela região, a partir de Senador Pompeu, município com população estimada em 26,4 mil habitantes e que vinha sendo palco de constantes casos de atentados, além de homicídios ligados ao tráfico de drogas. Contudo, a partir de solicitação do prefeito Maurício Pinheiro, foi montada a operação.









Tráfico





Vários mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos pelo contingente policial desde às 6 horas, com maior intensidade em duas comunidades da periferia da cidade, os bairros Vila Cruzeiro e Pavãozinho, onde há notícias da presença de traficantes de drogas ligados á duas facções criminosas.





Em uma das incursões da Polícia houve troca de tiros. Várias prisões já foram efetuadas e os detidos estão sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde também estão sendo emitidas guias para exame de corpo de delito, procedimento obrigatório e preventivo em casos de prisões em flagrante ou por ordem judicial. O número oficial de prisões não foi ainda revelado, já que a operação ainda está em andamento, com as ruas da cidade ocupadas por mais de 40 viaturas e cerca de 100 agentes das polícias Civil e Militar.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro