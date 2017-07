POLÍCIA FEDERAL PRENDE FILHO DO FUNDADOR DO GRUPO GUANABARA

Empresário foi detido na área de embarque do aeroporto, enquanto tentava embarcar para Portugal. Força-tarefa da Lava Jato no Rio encontrou indícios de que o empresário pagou propina a políticos.

Polícia Federal prendeu na noite deste domingo (2) Jacob Barata Filho, um dos maiores empresários do ramo de ônibus do Rio de Janeiro. Ele foi preso no Aeroporto Internacional Tom Jobim, pela força-tarefa da Lava Jato ao tentar embarcar para Lisboa, Portugal. O empresário já estava na área de embarque.





O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, com base em investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. A força-tarefa encontrou indícios de que o empresário pagou milhões de reais em propina para políticos do Rio.





A PF estava monitorando o empresário e antecipou a prisão, que aconteceria nos próximos dias. Ela foi informada que Jacob embarcaria para Portugal com passagem só de ida.





Em nota, a assessoria de imprensa de Jacob Barata Filho nega que ele estivesse fugindo. Segundo o texto, o empresário "estava realizando viagem de rotina a Portugal, onde possui negócios há décadas e para onde faz viagens mensais". A assessoria de Barata Filho diz que irá se pronunciar assim sobre a prisão assim que tiver acesso aos autos do processo.





Jacob Barata, pai do empresário preso na noite deste domingo, atua no ramo dos transportes de ônibus no Rio de Janeiro há várias décadas. Ele é conhecido como "Rei do Ônibus" e é fundador do Grupo Guanabara, do qual Jacob Barata Filho também é um dos gestores.





Várias empresas do conglomerado atuam no transporte de passageiros no Rio, e os negócios da família também se estendem para outras cidades e estados e meios de transporte.





Fonte: G1