POLÍCIA IDENTIFICA E PRENDE PARTE DA QUADRILHA QUE PRATICOU ARRASTÃO EM LOJA EM CAMPANÁRIO

A quadrilha praticou um arrastão a um estabelecimento comercial na terça-feira (25), por volta das 12h, no distrito de Campanário.





Quatro indivíduos invadiram uma loja e fizeram um verdadeiro arrastão no estabelecimento. Durante a fuga, a população conseguiu capturar um dos acusados, identificado por João Rodrigues Lira (camisa vermelha com branco). A Polícia foi acionada e o indivíduo foi autuado em flagrante delito.





Outro suspeito de envolvimento no crime, identificado por Adarlon (camisa azul), apresentou-se na Delegacia Municipal de Coreaú.





Na data de hoje (28), os PMs Rafael e Halisson conseguiram capturar o suspeito identificado por Lucas Alves (camisa verde), que foi conduzido à Delegacia Municipal de Coreaú para ser ouvido em inquérito policial. Os policiais recuperam parte dos objetos roubados.





O quarto suspeito de envolvimento no crime, Francisco Renato (boné preto), proprietário do veículo utilizado no crime, está foragido.





