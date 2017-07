POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTELIONATO NO CENTRO DE SOBRAL

Na manhã deste sábado (29), por volta das 9h40, Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante de Francisco das Chagas Sousa Júnior, 39 anos. A prisão aconteceu logo após a polícia receber denúncias dando conta que havia um homem oferecendo ajuda e aplicando golpes, ou seja, trocando cartões de clientes bancários no centro de Sobral. A polícia realizou diligências e conseguiu abordar um homem em um veículo na Rua Idelfonso de Holanda Cavalnte, ao verificar o interior do carro, os policiais encontraram vários cartões bancários de vítimas do esteleionatário.





O acusado e uma vítima foram encaminhados à Delegacia Regional de Sobral, onde o indivíduo acusado foi autuado em flagrante por crime de estelionato.

Material apreendido

Acusado: Francisco das Chagas Sousa Júnior

Policiais responsáveis pela prisão





Fonte: Sobral 24 horas c/ informações de Maxwell Freitas