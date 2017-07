POLÍCIA MILITAR RECAPTURA MAIS UM FUGITIVO DA CADEIA PÚBLICA DE SOBRAL

O fugitivo foi recapturado na manhã desta quarta-feira (19), Mário Keyton Almeida de Sousa, acusado da morte do policial civil Antonio Márcio Rios de Souza, executado a tiros na cidade de Fortaleza, dentro de uma Lan House, no Bairro Monte Castelo, no dia 08/06/2015. O fugitivo estava dentro de uma topic que fazia a linha Groaíras a Sobral, que foi vistoriada pela composição dos Sargentos Sabino, Ernande e SD Lício, todos integrantes da 3ª Cia/BPMA (SOBRAL) nas proximidades do Distrito Salgado dos Machados, onde o referido fugitivo estava embarcado com destino a cidade de Sobral. O elemento foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência nº 6453/2017 e reconduzido à Cadeia Pública de Sobral, após exames de corpo de delito.

Fonte: Sobral 24 horas