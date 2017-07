POLICIAIS DO RAIO APREENDEM MAIS UMA ARMA DE FOGO EM SOBRAL

No início da noite de ontem, 24/07, uma Equipe do BPRAIO realizou várias abordagens a pessoas em atitude suspeita na Praça do bairro Dom José, e em uma dessa abordagens foi encontrado um Revólver Calibre 38 com quatro munições intactas e duas deflagradas.





Nathanael Oliveira do Carmo, 19 anos, foi preso pela quinta vez pela posse de arma de fogo e foi conduzido mais uma vez a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190