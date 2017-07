POLICIAIS DO RAIO APREENDEM PISTOLA E MAIS DE CEM MUNIÇÕES

Na noite de hoje, uma Equipe Raio, recebeu denúncias anônimas de que em um residência no bairro Alto da Expectativa, teria um homem de posse de uma arma de fogo.





Ao chegar no local, os policiais militares localizaram o suspeito e encontraram na residência do mesmo, uma Pistola Beretta Calibre 6.35, com seis munições, continuando as buscas foi encontrado cem munições de calibre 38.





O suspeito foi identificado como Ronaldo Silva Gameleira, 20 anos, que foi apresentado ao Delegado plantonista da Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190