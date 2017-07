Policiais do RAIO prendem jovens armados que planejavam uma chacina na zona Oeste de Fortaleza

Uma ação rápida da Polícia Militar impediu que ocorresse uma nova chacina na periferia de Fortaleza. Na noite de quinta-feira (20), três jovens acabaram presos armados, na zona Oeste da Capital, w confessaram que iriam praticar uma matança em vingança pelo assassinato de um comparsa ocorrido horas antes durante um tiroteio envolvendo membros de facções criminosas.





A prisão dos suspeitos aconteceu na Avenida Leste-Oeste, na Barra do Ceará, quando os três jovens foram abordados por uma patrulha do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio). Com os três acusados a Polícia apreendeu duas pistolas e um revólver, além de muita munição.





Na abordagem policial, os suspeitos revelaram que iriam vingar a morte de um comparsa. Eles se referiam a outro jovem conhecido por “Dentinho”, que foi executado durante à tarde num confronto de facções criminosas no bairro Pirambu. O tiroteio ocorreu na Rua São Raimundo. Além da morte de "Dentinho", outras pessoas ficaram feridas.





Outro caso





Na noite de quarta-feira, a Polícia Militar evitou também uma chacina que iria acontecer na cidade de Maranguape. Quatro homens armados com pistolas e uma metralhadora roubada da Polícia Civil, foram detidos numa abordagem de rotina realizada pela equipe Força Tática de Apoio (FTA) do 14º Batalhão (Maracanaú) , unidade operacional da PM subordinada ao Comando do Policiamento Metropolitano (CPM).





Jonathan Amaro Cabral, 27 anos; Francisco Bruno Moreira da Silva, 21; Francisco Jaênio Ferreira Leitão, 29; e José Evandro de Abreu Machado Filho, 24, foram presos em flagrante com um carro roubado. O veículo pertence a um policial militar e dentro do automóvel havia, além das armas, um fardamento da PM.





Segundo a Polícia, os quatro homens são de altíssima periculosidade e suspeitos de integrar um grupo de extermínio que atua à serviço de traficantes na cidade de Maranguape. Todos têm antecedentes criminais e serão investigados por vários homicídios ocorridos nos últimos meses naquela área da Grande Fortaleza.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro