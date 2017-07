POLICIAIS DO RAIO RECUPERAM MAIS UMA MOTO ROUBADA EM SOBRAL

No final da tarde de domingo, 02/07, uma Equipe do BPRAIO realizando patrulhamento ostensivo na rotatória da avenida Senador José Ermírio de Moraes com a BR 222, conseguiu recuperar mais uma motocicleta com queixa de roubo.





Um menor de idade e um maior estavam na motocicleta, quando foram abordados pelos policiais militares, após consulta via CIOPS foi verificado que a motocicleta era da cidade de Ipueiras e constava queixa de roubo.





A dupla e a moto foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral, para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190