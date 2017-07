No início da manhã de hoje, 31/07, uma Equipe do BPRAIO, realizando patrulhamento pela rua Airton Sena no bairro Terrenos Novos, realizou abordagem a um homem que estava a pé. O indivíduo estava armado de posse de um revólver calibre 22 com cinco munições intactas.





O suspeito foi apresentado a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.