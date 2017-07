População de Sobral pode estar consumindo carnes com produtos tóxicos

O veneno colocado nos boxes do Mercado Central de Sobral no setor de carnes e de peixe pode estar contaminando os produtos vendidos naquele local. Uma equipe da Prefeitura deste Município foi contratada para aplicar o produto no primeiro piso de mercado na tarde de domingo, e deveria voltar na segunda-feira para fazer a assepsia, mas não voltou.





Na terça-feira, ao abrir os pontos de venda era bem visível a marca do produto aplicado nas paredes, nos balcões e entre os corredores. O chão estava coberto com um pó branco, possivelmente resto do veneno aplicado para matar ratos, baratas e todos os tipos de insetos ali existente.





No "arrasta pé" dos transeuntes e no vento que soprava nos corredores, era possível detectar que as carnes expostas estavam sendo contaminadas.





Nesta quarta-feira, a situação será idêntica ao do dia anterior. Não houve a lavagem do local como aconteceu na noite de quinta-feira, no Becco do Cotovelo por ocasião da visita do governador Camilo Santana e do prefeito Ivo Gomes, que foram recepcionados na manhã de sexta-feira, pela população deste município por ocasião da grande de festa de entrega de cinco ambulâncias.





O mesmo produto, ou seja, a mesma quantidade de veneno foi aplicada no setor de alimentos e confecções do segundo piso do mercado, que também não recebeu os cuidados adequados para a circulação de pessoas.





Via Wilson Gomes