Prefeitura de Sobral entregará ginásio coberto à população do Sinhá Sabóia

O prefeito Ivo Gomes e o secretário da Educação, Herbert Lima, entregam para a população do Sinhá Sabóia, no dia 26 de julho, a partir das 19h, o Ginásio coberto da Escola Jacyra Pimentel Gomes. “O novo equipamento atenderá aos estudantes para a prática esportiva e atividades de lazer, mas também estará aberto para o uso da comunidade”, explica o secretário Herbert Lima.





O novo equipamento de esporte e lazer conta com arquibancadas e vestiários numa área de 980 m², com investimento de R$ 627.501,01, oriundo de recursos do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e contrapartida do Governo Municipal.





Na quinta-feira, dia 27 de julho, às 19h, o prefeito inaugura o Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva, no distrito de Caracará. E na sexta-feira, dia 28 de julho, será entregue o Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina, na Cohab II, que atenderá a população do Residencial Nova Caiçara.









Serviço:

Inauguração do Ginásio da Escola Jacyra Pimentel Gomes

Local: Rua Mariinha Paiva, s/n - Bairro Sinhá Sabóia